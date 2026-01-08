Ramówka
8.01.2026
JEDYNKA
00:00
Aktualności radiowej Jedynki
00:10
Folk One
01:00
Aktualności radiowej Jedynki
01:07
Muzyka nocą
02:00
Aktualności radiowej Jedynki
02:00
Muzyka nocą
03:00
Aktualności radiowej Jedynki
03:00
Tak to bywało
04:00
Aktualności radiowej Jedynki
04:05
Tak to bywało
04:50
Myśli na dobry dzień
05:00
Aktualności radiowej Jedynki
05:00
Dzień dobry z Jedynką
06:00
Aktualności radiowej Jedynki
06:05
Sygnały dnia
07:00
Aktualności radiowej Jedynki
07:05
Sygnały dnia
07:15
Rozmowa dnia
07:35
Po pierwsze ekonomia
08:00
Aktualności radiowej Jedynki
08:05
Sygnały dnia
08:15
Rozmowa dnia
09:00
Cztery pory roku
12:00
Hejnał z Wieży Mariackiej
12:00
W samo południe
12:20
Rozmowa dnia
12:50
AgroFakty
12:55
Aktualności radiowej Jedynki
13:00
Tylko szczerze
14:00
Folder ulubione
16:00
Aktualności radiowej Jedynki
16:05
Ekspres Jedynki
16:31
Ekspres gospodarczy
16:35
Rozmowa dnia
17:00
Aktualności radiowej Jedynki
18:00
Aktualności radiowej Jedynki
18:00
Muzyczna Jedynka
19:00
Aktualności radiowej Jedynki
19:00
Eureka
19:51
Organizacje Pożytku Publicznego w Jedynce
20:00
Aktualności radiowej Jedynki
20:00
Tu jest muzyka
21:00
Głosy kobiet
21:00
Spotkania w Jedynce
21:45
Lektury Jedynki
22:00
Polska i świat
22:33
Kronika sportowa
23:05
Magazyn bardzo filmowy
23:40
Kulturalna Jedynka
23:50
Lektury przed północą
DWÓJKA
00:00
Nocna strefa
01:00
Fantazja polska
02:00
Muzyczna Noc Euroradia
05:00
Fantazja polska
05:55
Słowo na dzień
06:00
Poranek Dwójki
06:21
Wiersz na dzień dobry
07:00
Wiadomości kulturalne
07:20
Przegląd prasy
08:05
Przegląd prasy
09:00
Wiadomości kulturalne
09:05
Kanon Dwójki
09:30
To się czyta
11:00
Kwadrans bez muzyki
11:55
Przypadki słowa
12:00
Źródła. Magazyn kultury ludowej
12:45
Zapiski ze współczesności
13:00
Wiadomości kulturalne
13:05
Sztuka mniej obca
13:50
Literacka sjesta
14:00
Koncert w porze lunchu
15:00
Muzyka w kadrze
15:57
Wiersz ukraiński
16:00
Wiadomości kulturalne
16:05
Wybieram Dwójkę
17:00
Przegląd prasy zagranicznej
17:00
___Wakacje z płytami (old)
17:55
Wolne słowo - Wolna Europa
18:00
Jazzowy Klub Dwójki
19:00
Pogłosy
19:10
O wszystkim z kulturą
20:00
Filharmonia Dwójki
22:00
Książka do słuchania
22:30
Rozmowy po zmroku
23:00
Piąta Struna
TRÓJKA
00:00
Serwis Trójki
00:05
Bażancie Serce
02:00
Nocne Trójki
03:00
Nic straconego
05:00
Serwis Trójki
05:05
Coś Mi Świta
06:00
Serwis Trójki
06:05
Zapraszamy do Trójki - ranek
06:50
News Albo Fake News
07:00
Serwis Trójki
07:05
Sport
07:07
Zapraszamy do Trójki - ranek
07:50
Piosenka do Wyjaśnienia
07:55
Zapraszamy do Trójki - ranek
08:00
Serwis Trójki
08:05
Sport
08:07
Zapraszamy do Trójki - ranek
08:13
Bez Uników
08:30
Zapraszamy do Trójki - ranek
08:50
Codziennik
09:00
Serwis Trójki
09:05
Sport
09:07
Dobrego Dnia!
09:30
Informator Ekonomiczny
09:35
Dobrego Dnia!
10:00
Serwis Trójki
10:05
Dobrego Dnia!
10:30
Piknik Naukowy
10:35
Dobrego Dnia!
11:00
Serwis Trójki
11:05
Muzyczna Poczta UKF
12:00
Serwis Trójki
12:05
Muzyczna Poczta UKF
13:00
Serwis Trójki
13:05
Tu Myśliwiecka 3/5/7
13:20
Z Czystym Sumieniem
13:30
Fajny Film
13:35
Tu Myśliwiecka 3/5/7
14:00
Serwis Trójki
14:05
Tu Myśliwiecka 3/5/7
14:30
PrzySłowie
14:40
Tu Myśliwiecka 3/5/7
14:45
Proza czytana w Trójce
14:50
Tu Myśliwiecka 3/5/7
15:00
Serwis Trójki
15:05
W tonacji Trójki
16:00
Serwis Trójki
16:05
Sport
16:07
Zapraszamy do Trójki - popołudnie
17:00
Serwis Trójki
17:05
Sport
17:07
Zapraszamy do Trójki - popołudnie
17:40
Puls Trójki
17:55
Zapraszamy do Trójki - popołudnie
18:00
Serwis Trójki
18:05
Sport
18:07
Zapraszamy do Trójki - popołudnie
18:20
I Like Chopin
18:25
Zapraszamy do Trójki - popołudnie
18:40
Reportaż w Trójce
19:00
Serwis Trójki
19:05
Rotacja
20:00
Serwis Trójki
20:05
Klub Trójki
21:00
Serwis Trójki
21:05
Sport
21:07
OFF Control
22:00
Serwis Trójki
22:05
OFF Control
23:00
Serwis Trójki
23:07
Sport
23:10
Niewidzialni
CZWÓRKA
00:00
Gramy!
01:00
Gramy!
02:00
Gramy!
03:00
Gramy!
04:00
Gramy!
05:00
Gramy!
06:00
Gramy!
06:30
Rozgrzewka
07:00
Poranek Czwórki
08:00
Poranek Czwórki
09:00
Poranek Czwórki
10:00
Poranna rezydencja
11:00
Poranna rezydencja
12:00
Eurovibe
13:00
Eurovibe
14:00
Popołudniówa
15:00
Popołudniówa
16:00
Pogadajmy!
17:00
Pogadajmy!
18:00
Must have
19:00
Must have
20:00
Numer Raz na fali - Release Party
21:00
Numer Raz na fali - Release Party
22:00
Najlepsze z najlepszych
23:00
Gramy!
PR24
00:00
Informacje
00:05
Najlepsze z najlepszych
01:00
Informacje
01:05
Najlepsze z najlepszych
02:00
Informacje
02:05
Najlepsze z najlepszych
03:00
Informacje
03:05
Najlepsze z najlepszych
04:00
Informacje
04:05
Najlepsze z najlepszych
05:00
Informacje
05:05
Najlepsze z najlepszych
06:00
Informacje
06:07
Kalendarium historyczne
06:12
Przegląd prasy
06:17
Temat dnia
06:30
Informacje w skrócie
06:33
Informacje sportowe
06:39
Temat dnia
07:00
Informacje
07:07
24 pytania
07:22
Przegląd prasy
07:30
Informacje w skrócie
07:33
Informacje sportowe
07:35
Temat dnia
07:47
Saldo - magazyn gospodarczy
08:00
Informacje
08:07
24 pytania
08:22
Przegląd prasy i portali
08:30
Informacje w skrócie
08:33
Temat dnia
09:00
Informacje
09:05
Temat dnia
09:30
Informacje w skrócie
09:33
Temat dnia
10:00
Informacje
10:05
Temat dnia
10:30
Informacje w skrócie
10:33
Temat dnia
11:00
Informacje
11:05
Temat dnia
11:30
Informacje w skrócie
11:33
Temat dnia
12:00
Suma wydarzeń
12:30
Saldo
13:00
Informacje
13:05
Temat dnia
13:30
Informacje w skrócie
13:33
Temat dnia
14:00
Informacje
14:05
Temat dnia
14:30
Informacje w skrócie
14:33
Temat dnia
15:00
Informacje
15:05
Temat dnia
15:30
Informacje w skrócie
15:33
Temat dnia
16:00
Suma wydarzeń
16:33
Rozmowa Polskiego Radia 24
16:47
Świata pogląd
17:00
Informacje
17:05
Regiony 24
17:22
Informacje sportowe
17:30
Informacje w skrócie
17:33
Rozmowa Polskiego Radia 24
17:47
Saldo - magazyn gospodarczy
18:00
Informacje
18:05
Debata Dnia
18:30
Informacje w skrócie
18:33
Debata Dnia
19:00
Informacje
19:05
Zmiana klimatu
19:30
Informacje w skrócie
19:33
Samo zdrowie
20:00
Informacje
20:05
Magazyn Sportowy
20:30
Informacje w skrócie
20:33
Świat w powiększeniu
21:00
Informacje
21:05
Pomówmy o tym
21:30
Informacje w skrócie
21:33
Stan dnia
22:00
Informacje
22:05
Więcej niż kryminał
22:30
Informacje w skrócie
22:33
Ogrody sztuki
23:00
Suma wydarzeń
23:20
Temat dnia
RADIO CHOPIN
07:00
Cień Chopina. Wokół Europy romantycznej i młodopolskiej
08:00
Laureaci nagrody Polskiego Radia i nagród dodatkowych w Konkursach Chopinowskich
09:00
Warszawa czasów Chopina
11:00
Polacy w Konkursach Chopinowskich
12:00
Interpretacja niejedno ma imię: Chopin historyczny czy współczesny?
13:00
Krąg pieśni Chopina
14:00
Lekcja mistrzowska
15:00
Drogi i bezdroża
16:00
Ten piękny wiek dziewiętnasty
17:00
Błysk, blask… brillant!
18:00
Audycja specjalna
20:00
Chopin na ludowo
21:00
Chop-in-pop
22:00
Czarne na białych
RADIO DZIECIOM
00:00
Muzyka dla rodzica. Audycja archiwalna
06:00
Muzyczny budzik. Audycja archiwalna
07:00
Poranek w Polskim Radiu Dzieciom
09:00
Bajkowe granie. Audycja archiwalna
10:00
Zwierzowisko. Audycja archiwalna
11:00
Język włoski. Audycja archiwalna
12:00
Polskie nutki. Audycja archiwalna
14:00
Z radiowego archiwum. Audycja archiwalna
15:00
Bajkowe granie. Audycja archiwalna
16:00
Radiowa świetlica
18:00
Uniwersum Misia i Smoka. Audycja archiwalna
19:00
Wieczorynka. Audycja archiwalna
20:00
Strefa Rodzica
22:00
Muzyka dla rodzica. Audycja archiwalna
RADIO POLAND
00:00
News from Poland-Letter from Poland--Europe East
01:00
What's Up
01:30
Day in Life - High Note
02:00
News from Poland-Letter from Poland- Europe Eastt
03:00
Central Europe Today
03:30
What's Up
04:00
News from Poland - Letter from Poland - Europe East
05:00
From the Archives-Around Poland
05:30
Q & A - Chart Show
06:00
Day in Life - High Note
06:30
Letter from Poland - Europe East
07:00
Q & A - Czart Show
07:30
Day in Life - High Note
08:00
Das Infomagazin aus Polen
08:30
What's Up
09:00
Q & A - Chart Show
09:30
Letter from Poland - Europe East
10:00
Central Europe Today
10:30
Day in Life - High Note
11:00
Letter from Poland - Europe East
11:30
From the Archives-Around Poland
12:00
Letter from Poland - Europe East
12:30
Q & A - Chart Show
13:00
Central Europe Today
13:30
Das Infomagazin aus Polen
14:00
News from Poland-Letter from Poland-Europe East
15:00
From the Archives-Around Poland
15:30
What's Up
16:00
News from Poland-Letter from Poland-Europe East
17:00
Letter from Poland - Europe East
17:30
Central Europe Today
18:00
News from Poland-Letter from Poland-Europe East
19:00
Day in Life - High Note
19:30
Das Infomagazin aus Polen
20:00
News from Poland - Balance - Focus
21:00
Q & A - Chart Show
21:30
Balance - Focus
22:00
News from Poland - Balance - Focus
23:00
What's Up
23:30
Letter from Poland - Europe East
POLISH RADIO EXTERNAL SERVICE DAB+
00:00
English Broadcast
01:00
Belarusian Broadcast
01:30
Polish Broadcast
02:00
English Broadcast
03:00
Belarusian Broadcast
04:00
German Broadcast
04:30
Polish Broadcast
05:00
Ukrainian Broadcast Polish Radio for Ukraine
06:00
English Broadcast
06:30
Polish Broadcast
07:00
English Broadcast
07:30
German Broadcast
08:00
Russian Broadcast
08:30
Polish Broadcast
09:30
Ukrainian Broadcast
10:00
English Broadcast
10:30
Belarusian Broadcast
11:00
English Broadcast
11:30
German Broadcast
12:00
Polish Broadcast
13:00
Russian Broadcast
13:30
German Broadcast
14:00
English Broadcast
15:00
Russian Broadcast
15:30
Belarusian Broadcast
16:00
English Broadcast
17:00
Russian Broadcast
17:30
Polish Broadcast
18:00
English Broadcast
18:30
German Broadcast
19:00
Ukrainian Broadcast
19:30
Russian Broadcast
20:00
English Broadcast
21:00
Belarusian Broadcast
22:00
Polish Broadcast
22:30
Belarusian Broadcast
23:00
Ukrainian Broadcast Polish Radio for Ukraine
EXTERNAL WSCHÓD
00:00
Падзеі — Палітычнае люстэрка — Усходнееўрапейская мазаіка
00:30
Aktualności. Magazyn Informacyjny
01:00
Актуальные вопросы - Третий сектор
01:30
Актуальные вопросы - Summa Technologiae -/Иностранцы в Польше/ Обратная связь
02:00
Актуальные вопросы - Третий сектор
02:30
Актуальные вопросы - Summa Technologiae -/Иностранцы в Польше/ Обратная связь
03:00
Aktualności. Magazyn Informacyjny
03:30
Актуальні питання - Економіка та бізнес. Audycja w języku ukraińskim.
04:00
Навіны — Акно ў Беларусь — Агляд польскага друку і інтэрнэту — Падзеі — Палітычнае люстэрка – Усходнееўрапейская мазаіка — Весткі культуры
05:00
Навіны — Акно ў Беларусь — Агляд польскага друку і інтэрнэту — Падзеі — Палітычнае люстэрка – Усходнееўрапейская мазаіка — Весткі культуры
06:00
Актуальні питання - Економіка та бізнес. Audycja w języku ukraińskim.
06:30
Актуальные вопросы - Третий сектор
07:00
Актуальные вопросы - Summa Technologiae -/Иностранцы в Польше/ Обратная связь
07:30
Актуальні питання - Економіка та бізнес. Audycja w języku ukraińskim.
08:00
Актуальные вопросы - Третий сектор
08:30
Widziane z Polski
09:30
Актуальные вопросы - Summa Technologiae -/Иностранцы в Польше/ Обратная связь
10:00
Актуальные вопросы - Третий сектор
10:30
Актуальные вопросы - Summa Technologiae -/Иностранцы в Польше/ Обратная связь
11:00
Aktualności. Magazyn Informacyjny
11:30
Актуальные вопросы - Третий сектор
12:00
Widziane z Polski
13:00
Актуальные вопросы - Summa Technologiae -/Иностранцы в Польше/ Обратная связь
13:30
Актуальные вопросы - Summa Technologiae -/Иностранцы в Польше/ Обратная связь
14:00
News from Poland - Europe East
15:00
Актуальные вопросы – Вкус Польши - Музыкальная неделя
15:30
Навіны — Агляд польскага друку і інтэрнэту — Падзеі — Варшаўскі мост
16:00
Актуальные вопросы – Вкус Польши - Музыкальная неделя
16:30
Das Infomagazin aus Polen
17:00
Польский язык без границ - Правозащитная Россия- Музыкальная неделя
17:30
Dźwiękowy Magazyn Informacyjny
18:00
Навіны — Агляд польскага друку і інтэрнэту — Падзеі — Варшаўскі мост
18:30
Актуальные вопросы – Вкус Польши - Музыкальная неделя
19:00
Актуальні питання - Політичний СвітоПогляд. Audycja w języku ukraińskim.
19:30
Польский язык без границ - Правозащитная Россия- Музыкальная неделя
20:00
Актуальные вопросы – Вкус Польши - Музыкальная неделя
20:30
Актуальні питання - Політичний СвітоПогляд. Audycja w języku ukraińskim.
21:00
Навіны — Акно ў Беларусь — Агляд польскага друку і інтэрнэту — Падзеі — Варшаўскі мост - Навука і тэхніка - Музычны ўрок польскай мовы
22:00
Aktualności. Magazyn Informacyjny
22:30
Падзеі — Навука й тэхніка — Музычны ўрок польскай мовы
23:00
Польский язык без границ - Правозащитная Россия- Музыкальная неделя
23:30
Актуальні питання - Політичний СвітоПогляд. Audycja w języku ukraińskim.