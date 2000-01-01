Audycje Jedynki
Archiwum śledztw niedokończonych
Cykl audycji fabularno-dokumentalnych. W formie udźwiękowionej i z udziałem aktorów przedstawiają wydarzenia rzeczywiste, do dziś nie do końca wyjaśnione. Zawierają elementy tajemnicze, niesamowite i sensacyjne, które komentują specjaliści. W okolicznościach nierozwiązanych śledztw dotyczących zbrodni, katastrof, zjawisk uznawanych za nadprzyrodzone albo związanych z kosmitami. Emisja: niedziela, godz. 18.
Audycja specjalna
Wyjątkowe akcje antenowe, narodowe rocznice, święta religijne i państwowe, inne okolicznościowe wydarzenia, ważne uroczystości. Historia udokumentowana w nagraniach archiwalnych i współczesność przybliżana przez transmisje, komentarze ekspertów, rozmowy. Radiowa Jedynka poświęca na swej antenie wiele miejsca sprawom, które są bliskie wszystkim ludziom.
Bezpieczne złotówki
Każda złotówka zasługuje na bezpieczeństwo! W "Czterech porach roku" dowiesz się jak rozpoznać oszustwa, chronić dane i zabezpieczyć swoje finanse. Ostrzegamy, że nie każda inwestycja to "żyła złota" i wyjaśniamy dlaczego zawsze warto zgłaszać próby finansowych cyber-oszustw. Sfinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, którego dysponentem jest Minister Finansów i Gospodarki. Organizatorem Kampanii jest Fundacja Think!
Blisko, coraz bliżej
Rozmawiam o bliskości, w najróżniejszych odsłonach, oraz o tym, co jest na drugim biegunie – o samotności, niespełnieniu, nieporozumieniach i konfliktach. Razem z gośćmi – ekspertami z dziedziny nauk społecznych, z ludźmi kultury oraz takimi, którzy nie boją się wyzwań czy zmian albo angażują się w pomoc innym, zbliżamy się do odpowiedzi na pytanie, jak postępować, żeby nam było do siebie i świata bliżej niż dalej. Nowe odcinki w każdą środę o 21.00.
Eureka
Poznajemy i staramy się zrozumieć prawa rządzące światem. Odkrywamy tajemnice przyrody, informujemy o nowych terapiach i wynalazkach zmieniających świat. Cieszymy się z sukcesów, zwłaszcza polskich badaczy. Przypominamy ważne wydarzenia historyczne i ich bohaterów. Emisja: poniedziałek - piątek, po godz. 19.
Familijna Jedynka
Magazyn społeczno-religijny przygotowywany przez Naczelną Redakcję Programów Katolickich Polskiego Radia. Informacje o najważniejszych wydarzeniach, wybrane tematy społeczno-kulturalne z perspektywy ludzi wierzących, wydarzenia przeżywane w Kościele w Polsce i na świecie. Emisja: niedziela, godz. 6.05.
Folder ulubione
Podpowiadamy, co warto zobaczyć, przeczytać, przeżyć. W "Folderze ulubione" zapisujemy interesujące i ważne wydarzenia kulturalne, żeby każdy słuchacz miał je pod ręką. Seriale, filmy, spektakle, wystawy, koncerty, festiwale - rozmowy z gośćmi, opatrzone wyjątkową ścieżką dźwiękową. Emisja: poniedziałek-piątek, godz. 14.00-16.00.
Folk One
Audycja o charakterze kulturotwórczym, edukacyjnym, misyjnym. Wspieramy przede wszystkim artystów odwołujących się do kultur tradycyjnych, kontynuatorów muzyki ludowej i jej interpretatorów. Prezentujemy debiutantów i uznanych twórców. Zapowiadamy premiery płyt, koncerty i festiwale. Emisja: czwartek, godz. 0.10.
Głosy kobiet
Autorka audycji do rozmowy zaprasza przede wszystkim kobiety: ekspertki, polityczki i artystki. Opowiadamy o ważnych i aktualnych kwestiach: polityce, sprawach międzynarodowych, czy sztuce. Zwracamy uwagę na kulisy wydarzeń oraz uczestników i uczestniczki, o których mówi się mniej lub wcale. Emisja: czwartek, po godz. 21.05.
Integracja
Z jakimi trudnościami zmagają się na co dzień osoby wykluczone, w tym niepełnosprawne? Jakie sukcesy odnoszą pomimo przeciwności? W ramach cyklu mówimy o przekraczaniu barier, sprawdzamy również jak osoby niepełnosprawne mogą każdego dnia nas inspirować. Emisja: czwartek, między godz. 16.00, a 18.00.
Jedyne takie miejsce
Dziennikarze radiowej Jedynki co tydzień prezentują piękno Polski. Odwiedzają miejsca popularne, ale również niedoceniane lub zapomniane. Mówią o ciekawych szlakach turystycznych, rozmawiają z ludźmi pełnymi pasji i miłości do miejsca, w którym żyją. Emisja: sobota, godz. 9.00 - 12.00.
Jedynka w drodze
Specjalna audycja dla kierowców. Tych zawodowych, jak również amatorów. Poruszamy tematy ważne dla osób siedzących "za kółkiem", pasażerów oraz twórców współczesnej motoryzacji. Wszystko w klimacie piosenek najczęściej słuchanych podczas podróży samochodem. Audycja z telefonicznym udziałem słuchaczy. Emisja: sobota, po godz. 0.05.
Kiermasz pod kogutkiem
Prezentujemy polską kulturę ludową i sięgamy po najcenniejsze nagrania z naszego radiowego archiwum. W audycji pojawia się muzyka tradycyjna wszystkich regionów Polski i współczesna muzyka czerpiąca inspiracje z ludowości. Naszymi gośćmi są twórcy kultury ludowej. Emisja: niedziela, godz. 5.05.
Klub książki
Rozmawiamy z autorami, pisarzami, tłumaczami oraz wydawcami. Prezentujemy najnowsze wydania, najpoczytniejsze pozycje i najciekawsze wydawnictwa z importu. Literatura to filtr, przez który pomagamy patrzeć na świat. Emisja: sobota, godz. 20.05. Prowadzą M. Mikołajczuk, A. Kasprolewicz i A. Hudzik.
Klub kultury
Co czytać, czego słuchać, co oglądać? Chcielibyśmy, żeby Klub Kultury stał się drogowskazem, ale też towarzyszem Państwa kulturalnych wypraw. Opowiemy w nim, co wybrać, a co sobie odpuścić, choć tutaj czasami będziemy się ze sobą różnili… Zapraszamy w co drugą sobotę miesiąca. Prowadzą: Ula Kaczyńska i Alek Hudzik.
Kościoły w Polsce i na świecie
Ekumeniczna audycja Redakcji Religijnej Polskiego Radia prezentująca różne wspólnoty chrześcijańskie. Analizujemy ich życie i działalność, historię oraz plany. Tworzona jest z przedstawicielami Kościołów Chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Emisja: sobota, godz. 19.15.
Kronika sportowa
Audycja, w której podsumowujemy wydarzenia sportowe. Po raz pierwszy na antenie pojawiła się 30 listopada 1954. Pomysłodawcą "Kroniki sportowej" był Konrad Gruda, a tworzyli ją m.in. Bohdan Tomaszewski, Bogdan Tuszyński, Bogdan Chruścicki, Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz i Andrzej Janisz. Emisja: poniedziałek - sobota, godz. 22.05.
Kwestia sporna
"Kwestia sporna" to rozmowa o zjawiskach i wyzwaniach współczesności, które wymagają uważnego spojrzenia, często wręcz rewizji i dotyczą nas - Polaków. To audycja dla ludzi, którzy poszukują. Którzy nie zadowalają się byle czym. Emisja: piątek, godz. 21.00 - 22.00. Zaprasza Leszek Jażdżewski.
Mapa kultury
W ramach audycji „Mapa Kultury” dziennikarze Polskiego Radia wspólnie ze Słuchaczami ruszą tropem najciekawszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Będziemy na miejscu, tam gdzie odbywają się najważniejsze festiwale, rocznice, premiery – śledzimy ich przebieg i gościmy największe, polskie i zagraniczne gwiazdy.
Muzyczna Jedynka
O wybór najdoskonalszych utworów dbają nasi zasłużeni dziennikarze muzyczni. Od poniedziałku do soboty słuchacze mogą liczyć na to, że usłyszą wartościową muzykę, a z wywiadów dowiedzą się mnóstwa ciekawostek o goszczących w Jedynce artystach. Rozdajemy też bilety na muzyczne wydarzenia. Emisja: poniedziałek - piątek, godz. 18.00, sobota, godz. 14.00.
Muzyczne spotkania
Wielcy twórcy piszący historię muzyki oraz ci pokornie szukający nowych sposób wyrażania siebie. Łączy ich to, że wydają świetne płyty, single, dają koncerty na całym świecie. Za ich muzyką stoją ciekawe historie, ale także intymne zwierzenia. Tymi opowieściami dzielą się na naszej antenie. Emisja: piątek, godz. 23.05.
Myśli na dobry dzień
Poranna garść refleksji, które zachęcają do optymistycznego rozpoczęcia dnia. Inspiracja przyda się nam wszystkim. By dobrze przeżyć zarówno tę chwilę jak i całe życie. Swoim doświadczeniem i refleksjami dzielą się nimi w sposób lekki, często w osobistym tonie, zaproszeni felietoniści. Obok dziennikarzy, psychologów, literatów, są wśród nich także osoby duchowne. W dobrej wierze podpowiadają, jak przyjmować darowane nam chwile z nadzieją, że mamy przed sobą kolejny naprawdę dobry dzień.
Na Pograniczach
Radiowe podróże po Kresach Wschodnich czyli czym żyją ludzie o polskich korzeniach mieszkający poza naszymi wschodnimi granicami. Dawne Kresy Wschodnie zajmują szczególne miejsce w świadomości Polaków, ale głównie historyczne. Dla wielu z nas wiążą się przede wszystkim z nostalgicznymi wspomnieniami, choć Polacy mieszkający na Łotwie, Litwie, Białorusi czy Ukrainie, Mołdawii lub Rumunii współtworzą nie tylko historię, lecz także współczesną kulturę tych krajów - zarówno w wielkich, jak i małych miastach, we wsiach, w instytucjach kultury czy w szkołach, w aspekcie zawodowym i zwykłym, codziennym.
Na szczytach władzy
Najważniejsze rozmowy polityczne w Polskim Radiu do wysłuchania w spokojnym nastroju i bez pośpiechu. Nocne powtórki wybranych audycji z kilku anten Polskiego Radia, aby przeanalizować najnowsze wydarzenia i przygotować się na to, co przyniesie kolejny dzień. Prowadzą: Izabela Kostyszyn, Tomasz Matusiak, Wojciech Urban
Odrodzona-nieznana
Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce to okres w historii, w którym relacje naocznych świadków mieszają się z propagandą ówczesnych władz i obrazami czarnej legendy malowanymi przez historiografię PRL. A jaka naprawdę była II Rzeczpospolita? Jakie były jej blaski i cienie? O tym opowiadają historycy, publicyści i badacze kultury. Emisja: sobota, godz. 17.05.
Organizacje Pożytku Publicznego w Jedynce
Przybliżamy działalność polskich organizacji społecznych. Organizacje Pożytku Publicznego wypełniają luki w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa lub wybranych grup społecznych, które zazwyczaj pomija państwo. Podczas audycji rozmawiamy z ludźmi, którzy działają na rzecz osób potrzebujących, rozwoju edukacji i kultury czy ochrony przyrody.
Pigułka na zdrowie
Pacjent oczekuje od lekarza trafnej diagnozy i skutecznego, w miarę możliwości krótkiego leczenia. W audycji wraz z zaproszonymi gośćmi pomagamy zrozumieć problem, podpowiadamy co zrobić i gdzie szukać pomocy. To krótka ścieżka poradnicza na antenie Jedynki prowadząca od medycznego problemu do dobrostanu zdrowia. Emisja: sobota, godz. 13:40.
Playlista Ireny Santor
Irena Santor – głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym – powraca do Polskiego Radia i zaprasza do swojego świata muzyki i wspomnień. W audycji brzmią piosenki z bogatego archiwum Polskiego Radia, ale też te, których Artystka słucha dziś, z sentymentem i ciekawością. Każdy utwór to pretekst do opowieści. Towarzyszyć jej będzie dziennikarz Jedynki, M. Wojciechowski, który pomoże wydobyć z tych wspomnień ciepło i blask. Emisja: sob., godz. 17.
Po drugiej stronie lustra
Tu ludzie kultury i nauki odkrywają przed słuchaczami tajemnice swego warsztatu. Słuchacze stają się świadkami powstawania dzieł filmowych, literackich, teatralnych i plastycznych. Uczymy się rozumieć utwory znane z historii kultury, rozróżniać style i techniki. Emisja: trzy pierwsze niedziele miesiąca, po godz. 21:00.
Po pierwsze ekonomia
Informacje o nowych przepisach dla firm, dla pracowników, zleceniobiorców, samozatrudnionych i konsumentów. Wyjaśniamy zawiłości umów bankowych i ubezpieczeniowych. Analizujemy zmiany na rynku pracy, zmiany wynagrodzeń, i waloryzację emerytur i rent. Emisja: poniedziałek - piątek, godz. 6:40.
Polska i świat
Wieczorne spotkanie z informacją i publicystyką. Prezentujemy najważniejsze tematy dnia, wydarzenia z kraju i świata. Magazyn przygotowują dziennikarze pracujący w Warszawie i kilkudziesięciu miastach Polski oraz korespondenci zagraniczni. A to, co ważne i skomplikowane, przybliżają zapraszani do studia eksperci i politycy. Emisja: poniedziałek - piątek, godz. 22:00.
Poradnik językowy
Audycja poświęcona poprawności i kulturze słowa z udziałem słuchaczy, którzy dzielą się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Znana i ceniona językoznawczyni - dr Agata Hącia radzi, odpowiada na pytania, omawia nowe i ważne zjawiska zachodzące we współczesnej polszczyźnie. Emisja: środa, godz. 10.35.
Portrety
Skupiamy się na twórczości kobiet, które wpisały się w historię muzyki lub zmieniały jej bieg. Przyglądamy się najciekawszym, najważniejszym, najbardziej oryginalnym, ale też najbardziej wpływowym artystkom. Od zadymionych klubów jazzowych, przez studia nagraniowe w Londynie, po wypełnione po brzegi stadiony. Emisja: niedziela, godz. 17:00.
Prosto z rynku
Gospodarcze podsumowanie tygodnia. W każdy sobotni poranek omawiamy najważniejsze i najciekawsze wydarzenia oraz doniesienia gospodarcze mijających dni. Szeroko poruszamy kwestie związane z sytuacją w rolnictwie, aktualnymi wskaźnikami makroekonomicznymi i decyzjami rządu. Emisja: sobota, godz. 5:05.
Radio w salonie
W niedzielne południe spotykamy się ze znanymi postaciami świata kultury, muzealnikami, literatami i naukowcami, żeby powspominać, posłuchać poezji i opowiedzieć o aktualnych wydarzeniach kulturalnych. Czasem w naszym salonie bywa nostalgicznie, czasem zabawnie, ale dzięki naszym gościom zawsze jest ciekawie. Emisja: niedziela, godz. 12-13. Zapraszają A. Stempniak i Rafał Sławoń.
Skarby kultury polskiej
Prezentujemy zbiór dóbr kształtujących polską kulturę narodową. Opowiadamy o literackich, muzealnych, teatralnych i filmowych dziełach, które wpłynęły na rozwój kultury polskiej i stały się pomostem pomiędzy historią, a teraźniejszością. Rozmawiamy także o ważnych, w kontekście kraju, współcześnie dziejących się, wydarzeniach kulturalnych. Wspominamy wybitnych polskich artystów i przywołujemy istotne daty w kulturalnym kalendarzu.
Słowoteka
Audycja poświęcona językowi. Jego różnym obliczom i odmianom. Śledzimy zmiany, jakie się w nim dokonują, przyglądamy się językowym modom. Odkurzamy zapomniane słowa i zwroty, szukamy etymologii i tropimy młode słowa. Do rozmowy zapraszamy językoznawców, dziennikarzy, pisarzy i literaturoznawców. Emisja: niedziela, godz. 13:40.
Słuchowisko w Jedynce
Podstawą cyklu Teatru Polskiego Radia są wybitne dzieła z kanonu literatury polskiej, jak i światowej, również scenariusze filmowe, materiały dokumentalno-historyczne czy opracowana literacko korespondencja. Na repertuar składają się słuchowiska bardzo różnorodne gatunkowo. Emisja: sobota, godz. 21:05.
Spacer z kulturą
Opowiadamy o ciekawych projektach i ważnych wydarzeniach kulturalnych. W lekkiej formie relacjonujemy i zapowiadamy spotkania z kulturą, sztuką, historią, literaturą oraz interesującymi twórcami. Na magazyn składają się rozmowy, relacje, recenzje, reportaże oraz konkurs dla słuchaczy. Emisja: ostatnia niedziela miesiąca, godz. 21:00.
Spotkanie z...
Rozmowy z uznanymi, ale także rozpoczynającymi artystyczną drogę, twórcami kultury. Z aktorami, reżyserami, pisarzami, śpiewakami i artystami sztuk plastycznych. O interesujących i ważnych filmach, premierach teatralnych, wystawach, książkach i zjawiskach w kulturze. Emisja: niedziela, godz. 23.:05. Zaprasza Martyna Podolska.
Suma polityczna
Co nas w tym tygodniu budziło, co poruszało, co podnosiło ciśnienie i co powoduje, że polityka wciąż budzi w nas emocje. Charles de Gaulle mówił, że polityka jest sprawą zbyt poważną, aby pozostawić ją w rękach polityków. My pozostawimy ją w rękach tych, którzy na polityce zjedli zęby: nasi publicyści od wielu lat obecni w Sejmie. A. Kowalska, A. Kondzińska, S. Białek, J. Czarnecki, G. Osiecki i K. Surówka podsumują tydzień. Emisja: w piątki, godz. 20.00-21.00
Sygnały dnia
Już od godz. 6.00 towarzyszymy Państwu i sprawdzamy, co przyniesie nowy dzień. Rozmawiamy z politykami i ekspertami, prezentujemy aktualności z kraju i zagranicy, prognozę pogody, ważne sprawy społeczne, sportowe. Wszystko z towarzyszeniem najlepszej muzyki. Emisja: poniedziałek - piątek, godz. 6:00-9:00.
Transmisja Mszy Św. z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie
Program 1 Polskiego Radia prowadzi transmisje mszy świętych z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie oraz okazjonalnie z innych kościołów w Polsce. Dzięki temu słuchacze, którzy z różnych powodów muszą pozostać w domach, mogą wziąć udział w nabożeństwach. Emisja: niedziela, godz. 9:00.
Tu jest muzyka
Audycja dziennikarzy muzycznych Programu 1 Polskiego Radia, którzy prezentują różne gatunki muzyczne. Autorskie wybory muzycznych ekspertów Jedynki, opatrzone historią piosenek i artystów, zapewnią niezwykłe i nastrojowe wieczory. Emisja: poniedziałek - piątek, godz. 20:00; sobota, godz. 23:00.
Tylko szczerze
Rozmowy z ekspertami i słuchaczami o ważnych i najbardziej aktualnych sprawach społecznych. Audycja ma format forum, gdzie każdy może zabrać głos. To przestrzeń do szczerej, kulturalnej rozmowy, pozbawionej agresji, gdzie ludzie mogą słuchać siebie nawzajem. Emisja: poniedziałek-piątek, godz. 13:05.
Wywiad rzeka
Skupione, głębokie rozmowy z osobami, które pomagają zrozumieć świat i mają w nim własną fascynującą historię. Autor rozmawia z osobami, które dobrze zna lub które zawsze chciał poznać. Zaskakuje tematem, skupiając się na szczegółach, które bywają pomijane. Daje słuchaczom poczucie, że siedzą przy jednym stole i są świadkami szczerych wyznań. Emisja: trzy pierwsze niedziele miesiąca. Zaprasza: Remigiusz Grzela.
Złote czasy radia
Powrót do czasów, kiedy to radio było najważniejszym medium. Źródłem wiedzy, rozrywki, informacji. Wyjątkowe szlagiery, niesłychane historie, zmieniający się świat i radio, które nadawało z całą mocą, tworząc kulturowy krąg słuchaczy. Przypominamy najważniejsze radiowe chwile, piosenki w wersjach oryginalnych, ale i współczesnych. Emisja: sobota, godz. 15:00.