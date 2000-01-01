Blisko, coraz bliżej

Rozmawiam o bliskości, w najróżniejszych odsłonach, oraz o tym, co jest na drugim biegunie – o samotności, niespełnieniu, nieporozumieniach i konfliktach. Razem z gośćmi – ekspertami z dziedziny nauk społecznych, z ludźmi kultury oraz takimi, którzy nie boją się wyzwań czy zmian albo angażują się w pomoc innym, zbliżamy się do odpowiedzi na pytanie, jak postępować, żeby nam było do siebie i świata bliżej niż dalej. Nowe odcinki w każdą środę o 21.00.